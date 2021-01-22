Раскрыт простой способ минимизировать риск заражения коронавирусом

Москва, 22 января. Как насыщенность воздуха кислородом влияет на рост случаев заболевания COVID-19, в беседе со СМИ рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Зараженные новым типом коронавируса зачастую страдают от осложнений на легкие. Возбудитель COVID-19 атакует дыхательную систему, что свидетельствует о влиянии качества воздуха на вероятность заражения и риск развития тяжелой формы заболевания. Необходимо помнить, что течение любой респираторной инфекции будет ослаблено, если вдыхаемый воздух достаточно насыщен кислородом, передает радио Sputnik.

«Чем больше в нем содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию», — отметил Болибок.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мария Вуйнович отметила спад заболеваемости в стране. По ее словам, в государстве наблюдается положительная тенденция, однако это не повод расслабляться.