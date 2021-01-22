Пьяный житель Барнаула изнасиловал пенсионерку

Барнаул, 22 января. Житель Барнаула изнасиловал пожилую женщину, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Пьяный мужчина проник в дом 67-летней женщины и предложил ей вступить с ним в интимную близость. Однако пенсионерка отказалась, и тогда мужчина силой овладел ей. Преступление произошло в июне прошлого года.

Мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: половое сношение с применением насилия к потерпевшей (статья 131) и незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица (статья 139). Суд признал 28-летнего местного жителя виновным и приговорил его к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

На днях сообщалось, что школьница из Воронежской области стала жертвой группового изнасилования. Трое юношей схватили 12-летнюю девочку посреди улицы и совершили действий сексуального характера.