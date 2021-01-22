Российские войска получили новейший комплекс разведки «Пенициллин»

Москва, 22 января. Вооруженные силы РФ в декабре получили первую партию новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин». Об этом рассказал глава концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

«Пенициллин» разработан для выявления огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, зенитных и тактических ракет. Он распознает акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов. «Пенициллин» определяет местоположение орудия противника, после чего заносит данные на электронную карту, передает РИА Новости.

Новейший комплекс способен работать в любое время суток при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию. Ему достаточно не более пяти секунд для определения координат одиночной цели, ведущей стрельбу.

Еще одним преимуществом «Пенициллина» является способность засекать артиллерию противника с помощью совмещения тепловой и звуковой разведки. Такая функция исключает радиоэлектронное подавление комплекса. Он устанавливается на шасси КамАЗа, а разведывательный оптико-электронный модуль системы крепится на подъемной мачте.

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