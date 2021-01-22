Тело третьего горняка нашли на месте обрушения шахты в Кузбассе

Ленинск-Кузнецкий, 22 января. Количество погибших при обрушении шахты в Ленинске-Кузнецком увеличилось до трех. Еще один горняк найден мертвым.

МЧС ранее сообщало о двух погибших, нахождение еще одного человека было неизвестным. Сейчас поиски закончены, тело последнего горняка найдено. Информацию об этом подтвердили Федеральному агентству новостей в СК Кемеровской области.

На шахте в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошел внезапный выброс метана с последующим обрушением. В момент инцидента под землей находились 44 человека. Выбраться на землю смог 41 горняк, еще трое погибли.