Блогер Лена Миро объяснила успех рэпера Моргенштерна

Москва, 22 января. Скандальная Лена Миро вновь написала пост в своем блоге. На этот раз она посвятила свои мысли рэперу Моргенштерну и его деньгам.

Эпатажный Моргенштерн опубликовал серию видеороликов из ресторана в Дубае. На свой обед он потратил почти 200 тысяч рублей. Это событие не осталось незамеченным Леной Миро. Девушка отметила, что ролик ей понравился. Она добавила, что рэпер решил поднять на смех менее обеспеченных людей.

«Пожрал на 200 тысяч рублей и поржал над теми, у кого... Короче, над вами поржал. Сначала я хотела размазать Моргенштерна словом. Но прежде чем что-то о ком-то писать, я собираю информацию», — пишет Миро в LiveJournal.

Моргенштерн — выходец из небогатой семьи. И раньше был не таким, каким его привыкли видеть на публике. А потом пришла слава. И хайп он ловит из-за морального разложения российского общества, высказала мнение блогер.

«Моргенштерн не украл. За ним, в отличие от Тимати, не стоит папка с миллиардами, спонсируя убыточные проекты, лишь бы сынка не нюхал ничего. Хайпится на вашей бедности, комплексах», — продолжает блогер.

Материальное положение зависит от самих людей. И Миро указала, что пока люди «бесятся от бессилия», рэпер продолжит богатеть. А Моргенштерну она посоветовала достичь того уровня дохода, когда уже будет не нужно хвастаться чеками из ресторанов.

Сам популярный рэпер Моргенштерн на днях предложил свою кандидатуру для участия в конкурсе «Евровидение». Однако представлять Россию все-таки поедет группа Little Big, которым не удалось выступить в прошлом году из-за пандемии коронавируса.