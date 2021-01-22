Певица Кети Топурия родила сына в Москве

Москва, 22 января. Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия стала мамой второй раз. Певица родила малыша в одном из лучших роддомов Москвы.

Отцом ребенка стал бизнесмен Лев Деньгов, с которым Топурия сошлась после расставания с рэпером Алексеем Гуфом Долматовым. Звезда до последнего скрывала свою беременность и призналась в этом, когда живот уже было сложно прятать. Сейчас Топурия и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо, передают СМИ.

Певица отмечала, что ей нравится состояние беременности. Она с наслаждением ждала появление малыша и ни в чем себя не ограничивала. Во время ожидания первого ребенка она набрала лишний вес, однако теперь фигура ушла для нее на второй план. Сын стал для 34-летней Топурии вторым ребенком. У нее уже есть маленькая дочь Оливия от первого брака, которой исполнилось пять лет.

Артистка планирует провести первые месяцы после беременности рядом с новорожденным сыном. К работе она вернется не раньше, чем через два месяца.

«Возвращаться в рабочий ритм планирую месяца через два после родов, надеемся, что все к тому моменту будет уже хорошо», — отметила она.

Впервые о романтических отношениях между Кети Топурией и Львом Деньговым стало известно в 2019 году. Тогда поклонники не верили в серьезность их романа, однако летом прошлого года пара объявила о своей помолвке. В Новый год артистка и бизнесмен заявили о бракосочетании.

Еще одна известная персона станет мамой в 2021 году. Речь идет об американской модели Эмили Ратаковски, для которой будущий малыш станет первым ребенком. Звезда не стала называть пол своего первенца, так как заботится о тайне личной жизни.