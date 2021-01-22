Полина Гагарина отдохнула на Мальдивах с детьми и женатым возлюбленным

Москва, 22 января. Певица Полина Гагарина тщательно скрывает свой роман с 47-летним музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым.

Пара недавно вместе с детьми Гагариной отдыхала на Мальдивах. Певица каждый день публиковала в своем Instagram фотографии и видео с курорта. А вот Чиняев не афишировал, где и в какой компании находится на островах.

«Он до сих пор женат, у него есть маленький ребенок», — рассказал знакомый продюсера «Комсомольской правде».

Бывший супруг Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков не в восторге от путешествия певицы с его ребенком. Он открыто сообщил об этом в социальных сетях, возмутившись, что звезда увезла за границу его малолетнюю дочь Мию.

«Я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом. Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц. <...> Во-вторых, и это очень важно, слухи ходят разные, я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен», — написал Исхаков.

Подписчики поспешили успокоить фотографа, ведь девочка путешествовала вместе с мамой, которая бы не допустила, чтобы ее ребенка кто-то обижал. Помимо трехлетней Мии Гагарина воспитывает 13-летнего сына Андрея.

Ранее Дмитрий Исхаков разместил в Сети снимок, на котором он запечатлен в обнимку с бывшей солисткой группы «ВИА Гра» Сантой Димопулос. Фотограф заметил, что его жизнь сложилась бы по-другому, не встань он по другую сторону камеры.