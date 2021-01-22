Дава Манукян сделал звездами своих молодых маму и бабушку

Москва, 22 января. Мама и бабушка блогера Давы Манукяна пришли поддержать его на проекте «Танцы со звездами».

Дава выступает на проекте в паре с хореографом, вице-чемпионкой России и бронзовым призером чемпионата Европы по латиноамериканским танцам Дарьей Палей. В сторис на своей странице в Instagram блогер детально рассказал о подготовке к новому выпуску. Поддержать тиктокера пришли самые дорогие и незаменимые женщины в его жизни — мама и бабушка.

«Вот мои любимые красотки. Это моя бабушка, это моя мама. Они только что снимались для следующего выступления на канале «Россия». Вот теперь тоже звезды. Мои красотки!» — представил Дава родственниц своим подписчикам.

Мама и бабушка Манукяна выглядели цветуще и очень молодо. Рядом друг с другом улыбающиеся дамы кажутся ровесницами.

Как сообщалась ранее, подготовка к новому выступлению омрачается проблемами в личной жизни блогера. В минувшую среду он разругался со своей возлюбленной певицей Ольгой Бузовой, которая отмечала 35-летие. Опоздавший в ресторан Дава расстроил свою девушку, а та буквально прогнала его с праздника. Чуть позже он записал видеообращение к фанатам, в котором подчеркнул: что бы не происходило в его жизни, он продолжит заниматься любимым делом.

Главная телесваха России Роза Сябитова уже нашла Бузовой нового жениха. Она предложила ей сойтись с рэпером Моргенштерном, у которого «денег куры не клюют». Единственным небольшим недостатком жениха телесваха назвала то, что он «немного ку-ку», но не всегда, а «только тогда, когда стихи читает».