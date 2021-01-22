Два горняка погибли после выброса метана на угольной шахте в Кузбассе

Кемерово, 22 января. Выброс метана произошел на угольной шахте в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, в результате чего случилось обрушение горной породы, сообщила пресс-служба МЧС региона.

По информации источника ФАН под завалами находилось 44 рабочих, из них 41 человек уже смог выбраться. По последним данным, в ходе поисков были найдены двое погибших, еще один горняк сейчас находится под завалами.

Ранее стало известно об обрушение горной выработки на шахте компании «Лунсин» в Республике Тыва. В результате погиб рабочий из Китая.