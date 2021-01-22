Кандидат в главы Минфина США выступила за санкции против России

Вашингтон, 22 января. Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен поддерживает санкционную политику в отношении России. Об этом бывшая глава ФРС рассказала в письме к сенаторам.

Политик заявила о намерениях пересмотреть уже введенные ограничения с целью выявления возможных нюансов в системе. По ее словам, важно, чтобы действующие санкции применялись стратегически и должным образом. В своем обращении Йеллен обвинила Россию в актах агрессии на Украине и в Крыму, однако привести конкретные примеры так и не смогла.

«Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков», — цитирует возможного главу Минфина США профильный корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мосин.

Президент РФ Владимир Путин в свое время отметил, что за время правления Дональда Трампа американские власти ввели больше всего различных санкций. Даже в США признали практически полное отсутствие «лазеек» для введения новых рестрикций. Несмотря на это, Вашингтон все равно продолжает оказывать давление на Москву.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил о необходимости использовать систему зеркальных санкций в отношении американских компаний, которые получают прибыль в России. По его мнению, на каждый «выпад» США важно давать асимметричный ответ.