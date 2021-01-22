Ходченкова в день рождения подарила поклонникам себя в постели 

Москва, 22 января. Актриса Светлана Ходченкова отметила день рождения новой фотосессией, представ перед фанатами в интригующем образе.

Звезде исполнилось 38 лет, в свои годы Ходченкова сохранила хрупкость фигуры, которой позавидует даже студентка первого курса. Отмечая праздник, актриса поделилась на своей странице в Instagram пикантным снимком, представ в чулках, туфлях на шпильках и в одной лишь рубашке на голое тело. Сидя на кровати, звезда оголила одно плечо.

В ответ поклонники оставили более 600 комментариев с поздравлениями и восхищениями. Трогательными словами отметились в соцсети коллеги актрисы Рената Литвинова, Светлана Антонова, Тимур Родригез, Анастасия Панина, Аглая Тарасова, Анна Чиповская и модельер Ульяна Сергеенко.

Чуть раньше Ходченкова опубликовала кадры с другой фотосессии, на которых она показала свою идеальную фигуру в нежном розовом боди без лифчика.

«Свежая, естественная. Круто без макияжа. Все бы так себе позволяли», — пишет в комментариях пользователь evstasiv78.

«Потрясающе! Но, Светлана, так нельзя. Все-таки в России слишком много женщин, которые и в 20 будут выглядеть тетками рядом с вами, а такого в этой стране не прощают. Желчью некоторые изойдут — будьте гуманны. Бомба!» — пошутила borisova_zhukova.

«Светочка, тело просто космос», — напомнил jack_the_ripper1991 про песню «Ленинграда» с аналогичными словами, в клипе которой Ходченкова исполнила главную роль.

Ранее ФАН поздравил актрису с днем рождения, напомнив читателям о лучших фильмах с ее участием.