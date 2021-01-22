Британский терапевт рассказал о питании для продления жизни

Лондон, 22 января. Следование определенным принципам питания позволит увеличить продолжительность жизни. В этом уверен британский терапевт Тим Лебенс.

Прежде всего необходимо исключить сахар из своего рациона. Медик сравнил его с самым большим «тихим убийцей». Врагом долголетия номер «два» является соль. Допустимая норма для взрослого человека не превышает одной чайной ложки в сутки.

Вместо этого в рацион нужно добавить растительную пищу. Речь идет о чечевице, орехах и нуте. Они содержат полезные для здоровья вещества, белки и углеводы. Еще одним полезным продуктом являются овощи.

Врач предостерег от переедания, так как оно вредит организму. Есть необходимо медленно и из небольших тарелок. Кишечнику достаточно 20 минут, чтобы передать в мозг сигнал о сытости. Любое питание должно сопровождаться достаточным объемом воды.

Врач Мириам Стоппард ранее рассказал о вредных привычках, которые человек совершает после пробуждения. Прежде всего медик призвал отказаться от энергичных упражнений по утрам, так как это может привести к серьезным травмам.