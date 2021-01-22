Юный американец украл почти миллион долларов за две недели работы в магазине

Атланта, 22 января. Американскому подростку удалось украсть почти 1 млн долларов из супермаркета, в котором он работал. Правоохранительные органы штата Джорджия уже задержали 19-летнего мошенника, передает портал AJC.

Юный американец Тре Браун был взят под стражу 14 января после того, как украл у торговой сети Kroger более 980 тыс. долларов в течение двух недель, сообщает пресс-секретарь полиции округа Гуиннетт Колин Флинн.

В декабре-январе Браун оформил более 40 фейковых возвратов покупок на свои карты от несуществующих людей. Чеки варьировались от 75 до 87 тыс. долларов. Полиция заявила, что Браун успел потратить украденные деньги на две машины, одежду, оружие и новую обувь. По словам Флинна, незадолго до своего ареста подросток купил Chevrolet Camaro.

Расследование началось после того, как сотрудники Kroger заметили мошеннические операции и связались с полицией Гуиннетта. Молодому человеку было предъявлено обвинение в краже. Он был освобожден из-под ареста после внесения залога в размере 11,2 тыс. долларов. Полиция и администрация торговой сети недоумевает, как 19-летнему сотруднику с двухнедельным стажем удалось организовать такую мошенническую схему. Расследование инцидента продолжается.

Недавно стало известно, что законодатели американского штата Иллинойс приняли масштабный законопроект о реформе уголовного правосудия, который, среди прочего, может навсегда отменить денежный залог при аресте подозреваемых. В таком случае преступников будут выпускать из зала суда.