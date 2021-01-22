Бузова нарвалась на шквал оскорблений из-за просьбы описать ее одним словом

Москва, 22 января. Несколько дней назад известная певица Ольга Бузова отпраздновала свой 35-й день рождения. По случаю памятного события она попросила поклонников описать ее одним словом.

Несмотря на несметное количество восторженных комментариев, нашлись и те, кто воспользовался предложением телеведущей и принялся оскорблять ее. Некоторые из пользователей назвали звезду «глупой» и «пустой», кто-то обвинил Бузову в нарциссизме и чрезмерной гордости. Некоторые стали потешаться над девушкой из-за допущенной ею грамматической ошибки в описании к посту.

Свой пост российская дива сопроводила коротким видео с торжества. На нем певица предстала в образе роковой женщины, о чем говорят ее походка, мимика и движения. Выбор телеведущей на этот раз пал на мини-платье песочного цвета с открытой спиной. Фанаты отметили, что наряд кумира отлично продемонстрировал длину ее ног и подчеркнул стройную фигуру.

«Выскочка», — написал один из пользователей социальной сети. «Высокомерная и эгоистичная», — высказался другой. «Закомплексованная», — прокомментировал подписчик.

На фоне юбилея звезды в Сети стали появляться слухи о ее конфликте с блогером Давидом Манукяном. Пара разругалась на праздновании дня рождения. На распространенном видео заметно, как Бузова грубо отталкивает избранника и продолжает радоваться салюту в ее честь. Подробности об их отношениях по-прежнему неизвестны.