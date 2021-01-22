Автоэксперт Целиков объяснил рост спроса на подержанные автомобили в России

Москва, 22 января. Увеличение цен на новые автомобили и их дефицит у дилеров заставил россиян обратиться на рынок подержанных машин.

Около 100-200 тысяч человек перешли на автомобили с пробегом, считает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Стоимость подержанных машин возрастом от четырех до семи лет в свою очередь подскочила на 15-20%, передают «Известия».

«Человек купил автомобиль год назад, а цены в этом году выросли, поэтому продавать авто можно по той же цене, были случаи, что и дороже. Автомобили возрастом 4–5 лет в хорошем состоянии к концу 2020 года стали дороже, чем в конце 2019-го», — отметил эксперт.

Эксперты агентства «Автостат» ранее составили рейтинг самых востребованных автомобилей с пробегом в России. Лидером оказался Ford Focus.