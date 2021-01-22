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Актриса Арзамасова жестко отреагировала на хамство со стороны хейтеров

Актриса Арзамасова жестко отреагировала на хамство со стороны хейтеров

Москва, 22 января. Новоиспеченная жена Ильи Авербуха подвергается нападкам хейтеров. Они утверждают, что актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж по расчету.

Высказывания хейтеров звезда «Папиных дочек» терпеть отказывается. В своем аккаунте в Instagram она решила ответить на частые вопросы подписчиков, а заодно и рассказала о том, как борется с «сетевыми террористами». Чаще всего хамы отправляются в бан, но иногда она пытается с ними поговорить.

«Я пробую иногда ради подтверждения своей теории вступать в «ласковый разговор» с агрессорами, но практика показывает, что переговоры с сетевыми террористами – бессмысленная трата времени», – пишет Лиза Арзамасова.

Лиза Арзамасова не намерена терпеть высказывания в стиле «я просто высказываю свое мнение». Девушка с понимаем относится к детской и подростковой бестактности, но лечить от нее взрослых людей она не будет. Для собственного успокоения она советует просто отписаться от тех, кто вызывает желание написать гадкий комментарий.

Подписчики поддержали актрису Арзамасову и отметили, как она легко и тактично смогла объяснить ненавистникам свою позицию. Они посоветовали игнорировать весь негатив и заряжаться только положительными эмоциями.

Актриса Арзамасова жестко отреагировала на хамство со стороны хейтеров

Актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха в декабре 2020 года. О том, что между ними роман, стало известно только осенью. Пара решила отпраздновать свой медовый месяц в Сочи.

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