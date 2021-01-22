Иллинойс готов освобождать преступников без залога в ответ на убийство Джорджа Флойда

Законодатели американского штата Иллинойс приняли масштабный законопроект о реформе уголовного правосудия, который, среди прочего, может навсегда отменить денежный залог при аресте подозреваемых. В таком случае преступников будут выпускать из зала суда.

Законопроект был принят депутатами в ответ на убийство полицией чернокожего Джорджа Флойда в прошлом году. Тогда инцидент вызвал волну протестов и кровопролитных беспорядков по всей стране. Среди прочего протестующие требовали провести реформу уголовного правосудия.

Если дело вступит в законную силу, почти все заключенные будут освобождаться из зала суда до начала рассмотрения дела, если прокуратура не сможет убедить судью в том, что обвиняемый представляет угрозу общественной безопасности. В таких случаях обвиняемый останется в тюрьме без возможности получения денежного залога, передает FoxNews.

Прокурор округа Кук штата Иллинойс Ким Фокс, которую обвиняли в слишком мягком отношении к преступникам, высоко оценила идею отмены выплаты залога наличными. По ее мнению, залог никогда не имел никакого отношения к обеспечению безопасности общественности.

«Для большинства оценка основывалась не на риске, а на сумме, которую они могли позволить себе заплатить… Так что устранение залога наличными — это про риски, а не о бедности», — заявила Фокс.

Большинство же считают, что отмена залога принесет больше вреда, чем пользы. В преддверии принятия законопроекта Ассоциация прокуроров штата Иллинойс опубликовала заявление, в котором утверждалось, что отмена залога наличными «не только усугубит эту проблему, но и поставит под угрозу жизни жертв преступлений и их семьи».

Ассоциация напомнила, что подобный закон был принят в Нью-Йорке прошлым летом, из-за чего «значительно увеличилось количество обвиняемых, решивших игнорировать суды и просто не явившихся в суд в соответствии с приказом, тем самым избегая ответственности».

Согласно нью-йоркскому закону, был значительно сокращен список преступлений, за которые судьи могут назначать залог. Почти каждый (около 90% арестованных штатом) мог выйти из тюрьмы после заседания суда о выборе меры пресечения.

В начале июня, когда протесты против полиции набирали силу, сотни мародеров и бунтовщиков, арестованных Департаментом полиции Нью-Йорка в течение нескольких дней, были освобождены из-под стражи без залога.

Для того чтобы законопроект о реформе уголовного правосудия Иллинойса стал законом, его должен подписать губернатор штата Джей Роберт Прицкер, который уже высказывался положительно о документе.