Постпред РФ рассказал о блокировке российского контента компаниями Big Tech

Москва, 22 января. Блокировка российского контента для американских пользователей является неприкрытой цензурой. За последние годы YouTube закрыл доступ к 200 каналам из РФ.

Ограничение доступа в последние месяцы начало носить системный характер, заявил о своем беспокойстве участникам ОБСЕ постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. Компании группы Big Tech целенаправленно очищают информационное пространство от тех источников, которые представляют альтернативное мнение.

«Так, платформы Facebook, Twitter и Google ограничили доступ к материалам порядка 20 российских СМИ, не говоря уже о частных пользователях», — заявил постпред.

Происходящее представляет собой «новую и весьма серьезную угрозу для свободы выражения мнения и СМИ» в глобальном масштабе. Лукашевич призвал представителей ОБСЕ «внимательно отслеживать неправомерные попытки произвольно цензурировать цифровое информационное пространство и оказать помощь США в налаживании соблюдения свободы слова».

Twitter ранее заблокировал страницу посольства Китая в США после публикации об уйгурах. Авторы поста объяснили политику Пекина в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного района.