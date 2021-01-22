Актриса Самбурская с третьей попытки загрузила в Сеть пикантное фото

Москва, 22 января. Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская поделилась фотографией в купальнике, которая дважды отправлялась в «спам» в соцсетях.

Артистка является активным пользователем Instagram и часто публикует контент провокационного содержания. Этот раз не стал исключением. Самбурская выложила снимок интимного характера, на котором позирует в закрытом розовом купальнике. Она рассказала, что пыталась показать эту фотографию гораздо раньше, но соцсеть по какой-то причине дважды отправляла его в «спам». Кроме того, актриса предложила поклонникам написать самый смешной комментарий к посту.

«Я все таки заставлю Instagram принять это фото и не удалять его с пометкой «спам», как было дважды до этого!», — написала Самбурская.

Самбурская не рассказала, какая награда ожидает победителя за самый остроумный комментарий. Несмотря на это, фанаты забросали аккаунт актрисы шутливыми отзывами, надеясь быть замеченными.

«Последняя нервная клетка, как лямка на купальнике — держится на добром слове», — написала фанатка.

«Ну, что, оставляю самый оригинальный комментарий. Вашей маме зять не нужен?!» — пошутил пользователь.

«Цвет настроения розовый», — прокомментировал подписчик.

Однако очевидно, что маме актрисы зять точно не нужен. В декабре 2020 года Самбурская призналась, что ее сердце несвободно. Девушка отказалась назвать имя своего суженного и заявила, что прячет его от посторонних глаз.