Байден обязал школы допускать к спортивным соревнованиям трансгендеров

Вашингтон, 22 января. Новый президент США Джо Байден подписал указ, направленный на «предотвращение и борьбу с дискриминацией по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации». Документ обязывает школы разрешить трансгендерам заниматься спортом и выступать на соревнованиях.

«Дети должны иметь возможность учиться, не беспокоясь о том, будет ли им отказано в доступе в туалет, раздевалку или в спортивные школы», — цитирует FoxNews указ Байдена, подписанный в первый день его президентства.

Несоблюдающие распоряжение главы Белого дома школы рискуют потерять финансирование. Приказ также призывает к равному обращению «независимо от гендерной идентичности или сексуальной ориентации» на рабочем месте и в медицинских учреждениях.

Байден пишет, что дискриминация по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации часто сочетается с дискриминацией по признаку расы или инвалидности.

Как подчеркивает телеканал, спортсмены-трансгендеры в школах были горячей темой обсуждения в 2020 году, когда 17 штатов внесли региональные законопроекты, ограничивающие участие этих спортсменов в соревнованиях. Только один закон был принят — в Айдахо. Администрация бывшего главы государства Дональда Трампа поддержала запрет, но федеральный судья временно заблокировал его реализацию после иска Американского союза гражданских свобод (ACLU).

Скандальный случай тогда произошел в Коннектикуте. Два участника, которые родились мужчинами, но идентифицировали себя женщинами, выиграли 15 чемпионатов штата среди девочек.

Пока только в 14 штатах действует разрешение на участие трансгендеров в соревнованиях, если документально будет подтверждено, что они прошли гормональную терапию или будут предоставлены другие доказательства перехода спортсмена в другой пол.

В прошлом году несколько сенаторов-республиканцев внесли законопроект, согласно которому финансирование не будет предоставляться школам, в которых трансгендеров допустили к женским соревнованиям. Однако документ далеко не прошел.