Три человека едва не стали жертвами пожара в Екатеринбурге

Екатеринбург, 22 января. Более 50 человек эвакуированы из горящего здания в Свердловской области. Несколько десятков из них спасены с помощью дыхательных аппаратов, в частности восемь детей.

Возгорание произошло в десятиэтажном доме на Ереванской улице. Сигнал об инциденте поступил в диспетчерскую службу в 01:49 по местному времени. Прибывшие на место событий спасатели зафиксировали горение площади в 15 квадратных метров, передает ГУ МЧС России по региону.

В мероприятиях по тушению огня были задействованы 27 человек личного состава, восемь единиц специализированной техники и четыре группы газодымозащитников. В 03:35 зарегистрирована локализация пожара. Причины возгорания устанавливается.

«Пострадали 3 человека, госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения, состояние удовлетворительное», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее страшный пожар охватил дом престарелых в Харькове. Жертвами трагедии стали порядка 15 человек, еще пять получили различные по степени тяжести травмы.