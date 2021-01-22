Законопроект о расширенных гарантиях работникам с детьми обсудят в Госдуме

Москва, 22 января. Сотрудников с детьми младше 14 лет смогут задействовать в сверхурочной или ночной работе только по их согласию. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.

Документ предусматривает внесение коррективов в Трудовой кодекс России. Депутаты предлагают расширить список работников, которые могут привлекаться к сверхурочной работе и работе в ночное время только с их письменного согласия.

В него могут внести родителей с детьми младше 14 лет, если один из взрослых работает вахтовым методом. Аналогичные правила будут распространяться на сотрудников, на воспитании которых находятся более двух детей, а также на матерей-одиночек и отцов с ребенком младше 14 лет.

С 1 февраля в России начинается индексация ряда детских и социальных выплат. Она коснется единовременных пособий для беременных женщин и выплат для семей.