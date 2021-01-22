Наследник российского престола Георгий Романов обручился с итальянкой

Москва, 22 января. Великий князь 39-летний Георгий Романов сделал предложение дочери итальянского дипломата Ребекке Вирджинии Беттарини, которая в 2019 году приняла православие.

Виктория Романовна Беттарини, такое имя итальянка получила после крещения, с 2017 года возглавляет благотворительный Российский императорский фонд, а с 2019 года живет в Москве. Девушка имеет хорошее образование в сфере европейского и международного права, занимается писательством и говорит на пяти языках. Главным требованием Романова к невесте было православие и любовь к России.

«В моей жизни произошло одно из важнейших событий. С сегодняшнего дня я обручен с Ребеккой Беттарини», — написал наследник российского престола в своем Instagram.

Молодожены заявили, что «готовы к следующей главе своего путешествия». Они поблагодарили знакомых и друзей за поздравления.

«Как писатель, надеюсь, что предстоящее путешествие будет полным любви, напряжения и приключений, как была первая часть нашей книги», — написала Беттарини на своей странице в соцсетях.

Романов преподнес своей возлюбленной особенное кольцо с рубином, обрамленным бриллиантами. Камни символизируют любовь, благородство, чистоту и силу. Украшение наследнику подарила его мать императрица Мария I на 18-летие, чтобы тот надел его на палец своей избраннице.

Ранее актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух обменялись кольцами в знак любви. Свадьба звезд вызвала недоумение в обществе из-за их большой разницы в возрасте.