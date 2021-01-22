Сябитова нашла Бузовой богатого жениха взамен неугодного Давы

Москва, 22 января. Главная телесваха России Роза Сябитова решила устроить личную жизнь певице Ольги Бузовой, разругавшейся со своим возлюбленным Давой Манукяном во время празднования дня рождения.

О размолвке экс-телеведущей «Дома-2» стало известно случайно. Ее подруга Мария Погребняк запостила в сторис Instagram видео с салютом в честь 35-летия Бузовой, но в кадр попал жесткий разговор пары. На записи было видно, как Ольга резко отталкивает что-то говорящего ей Даву, а после как ни в чем не бывало продолжает отмечать юбилей.

Чуть позже Манукян фактически подтвердил, что их ссора была очень серьезной. Он записал неоднозначное видеообращение к фанатам, в котором подчеркнул: что бы не происходило в его жизни, он продолжит радовать поклонников контентом, заниматься любимым делом. Отметив, что все взрослые люди, блогер выразил надежду на понимание со стороны поклонников.

Фанаты же уверены, что эта размолвка поставит точку в отношениях звездной пары.

Певицу решила утешить ведущая шоу «Давай поженимся!». Сябитова уверена, что молодым не стоило играть свадьбу на Мальдивах. Расстраиваться же из-за расставания не стоит, поскольку она уже нашла для певицы нового жениха. Причем молодого и перспективного. Имя она не назвала, но стало понятно, что речь идет об Алишере Валееве, более известным под сценическим псевдонимом Моргенштерн. В новогодние праздники рэпер принимал участие в программе Сябитовой.

«У него все есть, денег куры не клюют… По национальности, я думала, татарин, но, похоже, башкир, а говорит, что русский. Правда, фамилия почему-то еврейская, а может, псевдоним...» — описала кандидата телесваха.

Единственным небольшим недостатком жениха телесваха назвала то, что он «немного ку-ку», но не всегда, а «только тогда, когда стихи читает».

Отметим, что Сябитова была в ужасе от появления Моргенштерна в передаче «Давай поженимся». Она заявляла, что молодой певец вызвал у нее чувство жалости, и она не понимает, почему молодежь от него в восторге. Также ее поразило, что певец не знает слов своих композиций и не может попасть в ноты.