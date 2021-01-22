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HBO может снять еще один приквел «Игры престолов»

HBO может снять еще один приквел «Игры престолов»

Вашингтон, 22 января. Американский телеканал HBO работает над вторым приквелом сериала «Игра престолов». Об этом сообщают голливудские инсайдеры.

В основу проекта ляжет цикл писателя Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге». Главным героем этого произведения является лорд-командующий Королевской гвардией при короле Эйгоне V Сир Дункан Высокий. Представители HBO пока никак не комментируют данную информацию.

Недавно HBO официально анонсировал сериал «Дом Дракона». Действие шоу будет происходить за несколько тысяч лет до событий, которые происходили в «Игре престолов».

Исполнитель роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов» Николай Костер-Вальдау сыграет главную роль в новом проекте Netflix. Фильм расскажет о выживании группы моряков в Гренландии.

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