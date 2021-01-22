HBO может снять еще один приквел «Игры престолов»

Вашингтон, 22 января. Американский телеканал HBO работает над вторым приквелом сериала «Игра престолов». Об этом сообщают голливудские инсайдеры.

В основу проекта ляжет цикл писателя Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге». Главным героем этого произведения является лорд-командующий Королевской гвардией при короле Эйгоне V Сир Дункан Высокий. Представители HBO пока никак не комментируют данную информацию.

Недавно HBO официально анонсировал сериал «Дом Дракона». Действие шоу будет происходить за несколько тысяч лет до событий, которые происходили в «Игре престолов».

Исполнитель роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов» Николай Костер-Вальдау сыграет главную роль в новом проекте Netflix. Фильм расскажет о выживании группы моряков в Гренландии.