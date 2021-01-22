ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт на рынке в Багдаде

Багдад, 22 января. Запрещенная в России террористическая организация ИГ1 назвала себя ответственной за серию атак на иракский рынок, сообщают СМИ со ссылкой на пропагандистские ресурсы экстремистов.

Двойное нападение произошло в Багдаде накануне утром. В зоне торговли на территории района Эль-Баб эш-Шаркий сработали взрывные устройства. В этот момент сотрудники местной службы безопасности уже преследовали боевиков, однако предотвратить потери среди населения не удалось.

Жертвами трагедии стали 32 человека, еще более 100 граждан пострадали. Информацию об этом подтвердил официальный представитель командующего вооруженных сил арабской республики Яхья Расул.

Ранее МИД РФ осудил теракт и обвинил причастных к вылазке боевиков в подрыве стабильности и безопасности в Ираке. В ведомстве также выразили искренние соболезнования родственникам погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

1 Организация запрещена на территории РФ.