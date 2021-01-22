Российского дипломата высылают из Албании из-за нарушения антиковидных мер

Тирана, 22 января. Российский дипломат Алексей Кривошеев стал персоной нон грата в Албании, власти которой обвинили политика в нарушении коронавирусных ограничений.

Алексей Кривошеев должен покинуть страну в течение 72 часов, сказано в сообщении МИД Албании. Тирана надеется, что принятое решение будет воспринято Москвой как вынужденная мера для защиты здоровья населения.

«Добрая воля обеих сторон была нарушена неоднократными нарушениями российским дипломатическим сотрудником в Тиране мер, принятых властями для защиты населения от COVID-19», — цитирует заявление «Царьград».

Несмотря на то, что посольство России считает обвинения необоснованными, МИД Албании сообщил о своем дружественном настрое и готовности к постоянному улучшению отношений.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибудет в Москву для обсуждения российской вакцины «Спутник V». Об этом рассказала пресс-служба правительства Будапешта.