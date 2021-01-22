Донбасс сегодня: Донецк под огнем 120-мм минометов, СБУ терроризирует жителей Мариуполя

Донбасс, 22 января. Украинские силовики обстреляли западный поселок Донецка, разрушены жилые дома. Разведгруппа ВСУ попала под дружественный огонь во время поиска утерянного беспилотника. Минобороны Украины в срочном порядке пытается восполнить некомплект передовой армейской бригады. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины четыре раза открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Обстрелы велись на мариупольском и донецком направлениях с применением автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Днем в четверг киевские силовики нанесли минометный удар с применением тяжелых 120-мм орудий, а также противотанковых гранатометов по западному пригороду Донецка поселку Старомихайловка. Результатом агрессии стало повреждение двух жилых домов в данном населенном пункте. Пострадавших нет.

О нарушениях украинскими силовиками Минских соглашений сообщает и Международная мониторинговая миссия ОБСЕ. Согласно данным, опубликованном в отчете наблюдателей, ВСУ разместили более двадцати боевых машин различного типа (боевые машины пехоты, бронетранспортеры и боевые разведывательно-дозорные машины) вблизи семи населенных пунктов.

Украинские силовики потеряли БПЛА на передовой

С целью проведения проверки качества маскировки размещенной в нарушение Минских соглашений техники, украинские военные используют беспилотники, один из которых недавно был утерян в районе Катериновки Луганской области. БПЛА из состава 130-го отдельного разведбатальона ВСУ упал в межпозиционное пространство, сообщают в Народной милиции ЛНР.

Двое военнослужащих разведывательного подразделения, опасаясь ответственности за утерю военного имущества с секретной информацией о размещении техники, выдвинулись в предполагаемый район падения беспилотника. Во время продвижения к месту, группа была обстреляна сослуживцами из 1-го батальона 92-ой отдельной механизированной бригады. Один боец получил ранение.

Стрелявший солдат после получения информации о том, что ранил сослуживца, дезертировал с позиций и в настоящее время скрывается. Командование бригады организовало поиски беглеца.

Минобороны разворачивает мобильные пункты приема граждан в ВСУ

Массовые дезертирства контрактников из украинской армии, слабое обеспечение и низкий уровень морально-психологического состояния личного состава ВСУ приводят к срыву ротационных мероприятий передовых армейских частей, сообщают в донецком управлении Народной милиции. К примеру, подразделения 58-ой отдельной мотопехотной бригады не могут отправиться в зону Операции объединенных сил для плановой замены 35-ой отдельной бригады морской пехоты в связи с низким уровнем укомплектованности.

В связи с данным положением дел, комплексная комиссия Минобороны Украины развертывает во Львовской области мобильные пункты приема на воинскую службу по контракту. Перед офицерами стоит задача в кратчайшие сроки провести агитационные мероприятия и заключить контракты с молодыми людьми. Разрешено также принимать мужчин старше 45 лет и лиц, имеющих судимости за незначительные преступления. Перед командиром 35-ой бригады поставлена задача убедить как можно больше военнослужащих остаться на передовой в составе 58-ой бригады.

СБУ собирает данные на жителей ДНР

Террором мирного населения Мариуполя назвали в Донецке мероприятия Службы безопасности Украины по сбору данных о родственниках мариупольчан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики. Работают сотрудники украинской спецслужбы совместно с представителями 83-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ.

Сводные группы СБУ и ЦИПсО под видом социальных работников проводят обходы мирных жителей Мариуполя, во время которых и собирают данные на проживающих в ДНР родственниках. Данная тактика применяется спецслужбами с целью вербовки жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также для оказания давления на жителей республики.