Захарова предрекла Украине судьбу фашистской Германии

Москва, 22 января. Вступление в силу закона о запрете русского языка на Украине в сфере торговли является репрессивным средством разрушения уникального мультикультурного пространства, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С 16 января на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка. Работники сферы обслуживания, включая интернет-магазины, обязаны общаться с клиентами и посетителями только на украинском. Захарова отметила, что за исполнением законодательства будет следить «специально созданный репрессивный орган — аппарат уполномоченного по защите государственного языка». У него есть право выносить предупреждения и самостоятельно накладывать штрафы. Омбудсменом назначен Тарас Креминь.

Представитель МИД напомнила, что Креминь уже призвал «сознательных граждан» жаловаться на нарушителей, то есть, «по сути, писать доносы на русскоязычных украинцев».

«Насаждаемая на Украине атмосфера неприятия и страха, очевидно, является частью политики официального Киева, направленной на уничтожение многоязычия и разрушение уникального мультикультурного пространства, которое не одно столетие создавалось на территории страны. Вопреки положениям собственной конституции, выводам международных организаций и реалиям, в которых живут сами украинские граждане, продолжают нарушаться права не только русского, но и десятков иных народов, исторически населяющих Украину», — заявила Захарова.

Происходящее на Украине дипломат сравнила с развитием событий в Германии в 30-х – начала 40-х годов XX века. И выразила сожаление, что «именно такой европейский опыт современной Украине ближе всего».

«Фронт наступления украинских властей на свободу выражения мнения, ужесточения цензуры, усиления давления на СМИ и писательские круги расширяется», — подчеркнула Захарова, призвав Украинцев не мириться с попранием своих прав.

Отметим, что вступление в силу новых запретов в штыки встретили и в самой Украине. В частности, киевский журналист Дмитрий Гордон, известный своими антироссийскими настроениями, подчеркнул, что насильственная украинизация «способствует тому, что от Украины могут остаться клочки». По его мнению, многие украинцы не хотят переходить на украинский не потому, что не любят свою страну, а потому что от них этого требуют силой.