Украинец возмутился различию размеров пенсий в Киеве и Крыму

Киев, 22 января. Условия для жизни в Крыму гораздо лучше, чем на Украине. Об этом заявил гражданин Незалежной в эфире телеканала «НАШ».

Телезритель по имени Михаил посоветовал Киеву «слушать Восток», а не идти за США, передает «Царьград». Он привел в пример размер российских пенсий, которые в разы превышают украинские.

«Посмотрите, что «агрессор» в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже», — заявил мужчина.

Он обратил внимание, что получает пенсию в восемь раз ниже, чем его брат, живущий в Крыму. Среди аргументов Михаила оказалась и возможность пользоваться учебниками на родном языке, а не только на украинском.

Ранее ФАН сообщал, что украинцы не торопятся переходить на мову, несмотря на принятый закон. Посетители магазинов и продавцы до сих пор общаются на русском языке.