Главы ЕС рассказали о пересмотре соглашения об ассоциации Украины

Киев, 22 января. Глобальный пересмотр Соглашения об ассоциации Украины в ЕС ожидается уже в этом году. Об этом стало известно из письма, которое получил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский получил письмо от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В письме лидеры ЕС отмечают, что в 2021 году начнется глобальный пересмотр Соглашения об ассоциации Украины.

Евросоюз и Украина планируют расширить отраслевое сотрудничество, создать общее авиационное пространство, создать Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. Также лидеры ЕС выражают готовность помочь в борьбе Украины с коронавирусом — предоставить транши микрофинансовой помощи и обеспечить скорейший доступ страны к вакцинам.

Помимо прочего главы Европейского совета и Европейской комиссии заявили о готовности поддержать Украину в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией и судебной реформы.

Ранее украинский политолог Вячеслав Ковтун рассказал, что именно киевские власти ожидают от новоиспеченного американского президента Джозефа Байдена.