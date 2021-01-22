Сервис доставки лишил Инстасамку возможности заказывать еду на дом

Москва, 22 января. Блогерша Инстасамка попала в черный список известного сервиса доставки. Компания заблокировала девушку после инцидента с курьером.

Звезда Сети облила доставщика нечистотами из-за того, что тот пришел без маски и перчаток. Председатель Союза курьеров России Иван Вайсс считает такой поступок неприемлемым и недостойным порядочного человека, передает «Царьград». Инстасамку это замечание не тронуло, и она продолжила оскорблять курьеров в Сети.

Сервис в ответ на такое хамство не только заблокировал блогершу, но и запустил службу юридической поддержки для курьеров и внес дополнения в пользовательское соглашение. Теперь любой клиент, который позволит себе неуважительное поведение в отношении доставщиков, будет отправляться в бан.

Ранее курьеры рассказали о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в работе во время пандемии COVID-19. Они также вспомнили о самых курьезных случаях, которые случались с ними.