Ивлеева в нарушение запретов чуть не ушла под лед на Неве

Санкт-Петербург, 22 января. Телеведущая и блогер Настя Ивлеева решила записать новое видео для соцсетей с риском для здоровья: звезда чуть не провалилась под лед на Неве.

Ивлеева отправилась в Северную столицу на несколько дней ради свадьбы своей подруги. Времени блогер зря не теряла, наполняя оба свои аккаунта в Instagram свежим контентом. В один из дней она прошлась по пляжу Петропавловской крепости, сообщив, что для нее это место силы.

На опубликованных кадрах Ивлеева попыталась встать на лед Невы, но тонкий слой замерзшей воды не выдержал ее веса и треснул. Блогеру удалось вовремя отскочить назад и избежать ледяного купания. К счастью для телеведущей, она не успела отойти далеко от берега.

Стоит отметить, что в Петербурге сейчас действует запрет выхода на лед.

В комментариях к видео поклонники отметили, что девушка отправилась на прогулку даже без шапки, хотя в этот день, 20 января, в городе на Неве похолодало до 9-11 градусов мороза.

Благодаря основному аккаунту звезды стало ясно, что шапку она сняла только ради короткого видео. В сторис девушка прогуливается по Петропавловской крепости и жалуется на мороз. При этом она надела не только головной убор, но и укуталась шарфом.

Ранее ФАН озвучил результаты социологического анализа международной исследовательской компании, согласно которым, у девушек поколения Z главными кумирами являются Ивлеева, певица Ольга Бузова и ведущий Иван Ургант. Молодые люди больше уважают актера Александра Петрова, ведущего Юрия Дудя и актера и основателя благотворительного фонда Константина Хабенского. За известными личностями молодежь следит, в основном, в социальной сети Instagram, а также отслеживает их творчество через YouTube.