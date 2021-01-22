МИД РФ осудил теракт в Багдаде и выразил солидарность с иракским народом

Москва, 22 января. Москва осуждает дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в Ираке и выражает искренние соболезнования ее народу, передает МИД России.

Министерство также сообщило о солидарности с иракским руководством в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. Двойной теракт произошел утром в четверг, 21 января, на торговой площади Таийран в Эль-Баб эш-Шаркий в Багдаде. Жертвами террористической акции стали 32 мирных жителя, ранены оказались еще 110 человек.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, сообщает Министерства внутренних дел Ирака. Однако МВД подозревает, что организатором является террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Во время инцидента скончались как минимум восемь человек, передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.