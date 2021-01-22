США планируют предложить России продлить СНВ-3 на пять лет

Вашингтон, 22 января. Власти Соединенных Штатов хотят увеличить срок действия совместного Договора с Россией о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Кандидат на пост государственного секретаря Энтони Блинкен сообщил о намерениях Вашингтона продлить СНВ-3 на ближайшие пять лет. По его словам, соответствующее распоряжение в скором времени может подписать новый президента США Джозеф Байден.

При этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян накануне заявил об отсутствии рисков для демократа на фоне подписания двустороннего соглашения. Договор не выходит за рамки внешней политики Байдена.

«Переговоры по данной теме интересны. Лучше, чтобы СНВ-3 существовало, чем бы этого соглашения не было», — отметил специалист.

О необходимости продлить СНВ-3 ранее заявил первый президент СССР Михаил Горбачев. Данный шаг полностью соответствует позиции новой администрации США, подчеркнул он.