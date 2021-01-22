ВОЗ сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Москва, 22 января. Статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за последние 20 дней показывает спад уровня заболеваемости коронавирусом в России.

Такое заявление сделала представитель ВОЗ в РФ Мария Вуйнович 20 января. По ее мнению, наблюдается положительная тенденция в плане эпидемиологической обстановки в стране, не несмотря на это, эксперт подчеркнула, что уровень числа заболевших в России все еще остается на высоком уровне.

Данные Вуйнович подтвердил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он заявил, что причиной уменьшения прироста числа заболевших COVID-19 является начало прививочной кампании.

Ранее стало известно, что Москва ослабила ограничения, связанные с распространением инфекции. Об этом распорядился столичный мэр Сергей Собянин.