Подруга Светланы Светличной рассказала, куда пропала актриса

Москва, 22 января. У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной развилась старческая деменция, и сама 80-летняя актриса не скрывает ухудшения самочувствия, сообщила ее подруга, клинический психолог Елена Перелыгина.

В последнее время Светличная совсем пропала с экранов и перестала отвечать на звонки не только журналистов, но и своих близких. Беспокоясь о здоровье подруги, ее навестила Перелыгина.

«Светлана Афанасьевна вышла, слава Богу, прям груз с плеч свалился, что она жива-здорова и выглядит она, в общем-то, хорошо и даже сохраняет свой стиль: она надела, несмотря ни на что, шляпу перед выходом», — рассказала психолог Пятому каналу.

Во время разговора выяснилось, что у актрисы усугубляются проблемы с памятью: иногда она может не узнавать даже близких друзей.

«Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила», — сообщила Перелыгина.

Артистке порой тяжело сосредоточится. Своей подруге она сообщила, что готовится отметить день рождения на днях, однако до праздника еще далеко — звезда родилась 15 мая. Зато Светличная категорично опровергла слухи о романе с 37-летним актером Иваном Николаевым.

«Слава Богу, она очень здраво в этом плане мыслит, сохраняет такую бодрость духа, но, к сожалению, чуть-чуть потеряна память», — добавила психолог.

Ранее слухи о возможной свадьбе с актрисой в беседе с ФАН прокомментировал сам Иван Николаев, назвав их «полным бредом». Подобные новости обескуражили молодого артиста. По словам Ивана, о «свадьбе» он узнал от друзей, порядка 50 человек ему сообщили о том, что он состоит в отношениях со Светличной.

Откуда появились такие пересуды актер не знает, уверяя, что Светлана Светличная не могла стать инициатором.