Байден предрек США рост смертности от коронавируса в феврале

Вашингтон, 21 января. Общее число жертв коронавируса в США в следующем месяце может превысить 500 тыс., считает глава государства Джозеф Байден.

Американский лидер во время выступления в Белом доме предрек рост случаев заболевания COVID-19 среди соотечественников. По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране продолжит обостряться, прежде чем начнет наблюдаться ее стабилизация.

«В прошлом году мы не могли рассчитывать на то, что федеральное правительство будет действовать безотлагательно, сосредоточенно и с учетом координации своих действий», — отметил Байден.

Также он обратил внимание небезуспешные попытки администрации своего предшественника запустить массовую вакцинацию населения. Демократ назвал усилия властей США провальными.

Ранее власти штата Калифорния сообщили о выявлении нового штамма коронавируса. Разновидность получила название CAL.20C. Как утверждают местные ученые, мутация появилась в регионе летом прошлого года.