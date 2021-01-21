Катя Лель показала видео с преследующим ее НЛО

Москва, 21 января. Певица Катя Лель предъявила «доказательства» слежки за ней инопланетянами. Несколько лет назад исполнительница хита «Муси-пуси» заявила, что в юности ее похищали пришельцы, а теперь они пристально наблюдают за ней.

В 2019 году Катя Лель ошарашила поклонников признанием, что в юности ее похитили инопланетяне. Теперь 46-летняя певица на своей странице в Instagram показала, как же именно «следят» за ней пришельцы с других планет.

На видео запечатлен некий светящийся круг в небе над домами. Объект несколько минут висел над горизонтом, пока постепенно не растаял.

«Как же давно вас не было!» — прокомментировала певица видео, добавив к фразе эмодзи в виде НЛО.

Она также поделилась своими восторгами от сегодняшней даты: 21.01.2021, которую она считает «космическими вратами».

«Время имеет существенное значение. Ничего не остановит того, что должно будет произойти! Это замысел Создателя! Тьма определенно покидает эту планету! Свет выиграл!» — продолжила Лель.

Своим поклонникам она пожелала «счастья, изобилия и бесконечной радости», напомнив, что пришло время для пробуждения.

В комментариях фанаты певицы, разделяющие ее взгляды, решили поделиться личными историями столкновения с инопланетянами.

«Вчера вечером небо стало чистым, и я их позвала. Они появились. Я поговорила с ними и легла спать. Они будут, пока их не отпустим… они рядом. Недавно были тучки, и я их тоже позвала, и они показались через тучи», — рассказала пользователь под ником svetasvetkalyubimaya.

Некоторые же из фолловеров восприняли пост Кати Лель с юмором, посмеявшись над происходящим.

«Катюш, ты там осторожно, а то подхватят тебя опять, пока все спят», — написал michelle_glorious_group, добавив много смеющихся смайликов.

«Катюш, может вы с ними на одной волне, поэтому где вы — там и они рядышком», — продолжила lana40110.