Находящаяся в США журналистка назвала инаугурацию Байдена «безнародной»

Москва, 21 января. Вашингтон превратился в город-призрак во время инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Об этом рассказала журналистка Юлия Ольховская.

В эфире телепередачи «Время покажет» на Первом канале обсудили инаугурацию Джозефа Байдена. Специальный корреспондент Юлия Ольховская, находящаяся в Вашингтоне, рассказала об обстановке в стране и настроении американцев во время мероприятия. По ее словам, на улицах было настолько малолюдно, что не у кого было брать интервью. В городе можно было заметить большое количество полицейских, военных и нацгвардейцев

Она также сравнила обстановку в Вашингтоне с той, что была четыре года назад во время инаугурации Дональда Трампа. Корреспондент подчеркнула, что тогда атмосфера была совсем другая, более животрепещущая.

«На этот раз инаугурация Байдена была, если не народной, то скорее безнародной», — сказала Ольховская.

Жители США устали от бесконечных беспорядков и погромов. Сейчас в стране преобладает атмосфера напряжения. Всем интересны дальнейшие действия Байдена, заключила журналистка.

Джозеф Байден официально вступил в должность президента США 20 января. Он принес клятву, держа руку на Библии, а затем произнес речь. В конце мероприятия прозвучал национальный гимн в исполнении Леди Гаги.