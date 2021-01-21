Первый президент Украины заявил о желании посетить российский Крым

Киев, 21 января. Бывший президент Украины Леонид Кравчук мечтает увидеть Крым спустя семь лет после возвращения полуострова в состав России. Об этом политик рассказал в эфире местного телеканала.

При этом Кравчук сомневается, что на фоне сложившейся ситуации в Крыму сможет получить положительные эмоции от поездки. По его словам, визит может неправильно расценить российская сторона, кроме того, в последнее время он не жалует длительные путешествия.

«С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение», — подчеркнул экс-глава Украины.

Ранее он пригрозил России новыми санкциями из-за кризиса в Донбассе. Ограничения с каждым разом будут ужесточаться и расширяться, добавил он, в очередной раз безосновательно назвав Москву «агрессором».