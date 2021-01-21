Журналист Юсин надеется на улучшение отношений США и РФ с приходом Байдена

Москва, 21 января. Новый президент США Джо Байден может улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. Ожиданиями от его правления поделился международный обозреватель «Комерсанта» Михаил Юсин.

Байден вряд ли будет избираться в качестве президента на второй срок, считает Юсин. Однако даже за эти годы он может значительно повлиять на отношения США с другими странами. Журналист призвал верить в лучшее и пожелать 46-му американскому президенту удачи.

«Дай бог, хоть что-то хорошее сделает для российско-американских отношений», — отметил он.

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия США. Он присягнул на верность конституции и стране на Библии, которая 127 лет была во владении его семьи. Участниками торжественного мероприятия стали многие известные персоны, среди которых экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, а также бывший вице-президент Майкл Пенс.

Новую администрацию США ждет большое количество испытаний. Байдену предстоит решить вопросы с усилением мощи Китая, распространением ядерного вооружения, укреплением НАТО и изменением климата.