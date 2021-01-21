Мать Дани Милохина рассказала, почему бросила его 17 лет назад

Москва, 21 января. Журналисты отыскали маму одного из самых популярных тиктокеров Дани Милохина и его брата Ильи. Женщина откровенно рассказала, почему бросила детей 17 лет назад.

Мальчики выросли в детском доме. О своих родителях они почти ничего не знают. Даня провел в социальном учреждении десять лет, попав туда, когда ему было три года. После его с братом забрали в приемную семью. Будущая звезда TikTok не искал встречи с родными, а вот его брат всегда хотел встретиться с матерью.

Женщину нашли журналисты программы «Пусть говорят». Любовь Бережная в студии откровенно рассказала, почему сдала сыновей в детдом. По ее словам, она родила Илью, когда ей было всего 17 лет.

«Мужа, конечно, очень любила. Но он нигде не работал, что-то употреблял, а потом и вовсе загулял. Ушла к родителям, но он молил о прощении. В итоге простила, мы опять начали жить вместе. Вскоре я узнала, что снова беременна. Родители говорили, чтобы я не рожала второго ребенка, что от этого человека рожать не нужно. Но муж меня уговорил», — рассказала она.

Рождение Дани только усугубило проблемы в семье. Мужчина ушел, а Любови с двумя детьми пришлось жить у подруги. В такой ситуации найти работу оказалось очень сложно. Женщина решила отдать детей в детдом на полгода.

«Они плакали потом в детском доме без меня, мне об этом рассказывали. Я боялась идти к ним даже с подарками. Потому что не могла забрать их обратно. Я своей вины не отрицаю, виновата всегда мать. Нельзя, конечно, своих детей отдавать», — заявила она.

Спустя некоторое время Любовь встретила нового возлюбленного, у них родился ребенок. Ее муж во время эфира сообщил, что после пополнения в семье было тяжело. И хоть он не был категорически против того, чтобы забрать из детдома сыновей супруги, но на этот шаг так и не решился.

Сам Даня Милохин так и не появился в студии. Илья же был счастлив увидеть мать и даже обнял ее. Он признался, что давно простил маму.

Ранее певица Лолита Милявская раскритиковала Даню. Несмотря на то, что блогер сейчас на пике популярности, и уже записал клипы с Тимати и Николаем Басковым, Лолита не стремится к сотрудничеству с ним. Она назвала молодого блогера «тупым».