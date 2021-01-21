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Мать Дани Милохина рассказала, почему бросила его 17 лет назад

Мать Дани Милохина рассказала, почему бросила его 17 лет назад

Москва, 21 января. Журналисты отыскали маму одного из самых популярных тиктокеров Дани Милохина и его брата Ильи. Женщина откровенно рассказала, почему бросила детей 17 лет назад.

Мальчики выросли в детском доме. О своих родителях они почти ничего не знают. Даня провел в социальном учреждении десять лет, попав туда, когда ему было три года. После его с братом забрали в приемную семью. Будущая звезда TikTok не искал встречи с родными, а вот его брат всегда хотел встретиться с матерью.

Женщину нашли журналисты программы «Пусть говорят». Любовь Бережная в студии откровенно рассказала, почему сдала сыновей в детдом. По ее словам, она родила Илью, когда ей было всего 17 лет. 

Мать Дани Милохина рассказала, почему бросила его 17 лет назад

«Мужа, конечно, очень любила. Но он нигде не работал, что-то употреблял, а потом и вовсе загулял. Ушла к родителям, но он молил о прощении. В итоге простила, мы опять начали жить вместе. Вскоре я узнала, что снова беременна. Родители говорили, чтобы я не рожала второго ребенка, что от этого человека рожать не нужно. Но муж меня уговорил», — рассказала она.

Рождение Дани только усугубило проблемы в семье. Мужчина ушел, а Любови с двумя детьми пришлось жить у подруги. В такой ситуации найти работу оказалось очень сложно. Женщина решила отдать детей в детдом на полгода.

«Они плакали потом в детском доме без меня, мне об этом рассказывали. Я боялась идти к ним даже с подарками. Потому что не могла забрать их обратно. Я своей вины не отрицаю, виновата всегда мать. Нельзя, конечно, своих детей отдавать», — заявила она.

Мать Дани Милохина рассказала, почему бросила его 17 лет назад

Спустя некоторое время Любовь встретила нового возлюбленного, у них родился ребенок. Ее муж во время эфира сообщил, что после пополнения в семье было тяжело. И хоть он не был категорически против того, чтобы забрать из детдома сыновей супруги, но на этот шаг так и не решился.

Сам Даня Милохин так и не появился в студии. Илья же был счастлив увидеть мать и даже обнял ее. Он признался, что давно простил маму.

Ранее певица Лолита Милявская раскритиковала Даню. Несмотря на то, что блогер сейчас на пике популярности, и уже записал клипы с Тимати и Николаем Басковым, Лолита не стремится к сотрудничеству с ним. Она назвала молодого блогера «тупым».

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