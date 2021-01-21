Депутат Нилов назвал инаугурацию Байдена «торжественно-печальной»

Москва, 21 января. Ситуация в США совсем не располагает к праздникам. Страна переживает погромы, пожары и пандемию коронавируса, которая уже унесла 400 тысяч жизней.

Новому американскому президенту Джо Байдену стоит опасаться «вождя краснокожих и мальчишку из «Один дома», ведь он «обещал вернуться», заявил депутат Госдумы Олег Нилов в эфире программы «Время покажет».

Инаугурация Байдена «произвела торжественно-печальное впечатление», заметил Нилов. Огромное количество американцев (74 миллиона) уверены, что бывший глава государства вернется. А вот многочисленные обещания на фоне беспорядков в стране могут попросту погубить нового президента Соединенных Штатов Америки.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов ранее раскритиковал ораторские способности Джо Байдена. Он заявил, что речь нового лидера на инаугурации оказалась посредственнее и гораздо бледнее выступлений его предшественников.