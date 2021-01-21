Шугалей рассказал, как фильм Нейманда изменил его жизнь в ливийской тюрьме

Москва, 21 января. Фильм «Шугалей» режиссера Дениса Нейманда оказал большое влияние на жизнь прототипа главного героя — российского социолога Максима Шугалея — в ливийской тюрьме «Митига».

Картина изменила отношение боевиков к исследователю: после выхода фильма на арабском языке сотрудники тюрьмы начали по другому обращаться с Шугалеем. Об этом он рассказал во время встречи со съемочной группой НТВ. В эфире телеканала социолог также поделился новыми подробностями своего похищения.

«Меня позвали, показали отрывок из фильма. С тех пор стали иначе относиться, называть Шугалей... Там сидят тысячи людей, до которых никому нет дела», — подчеркнул он.

Максим Шугалей в мае 2019 года вместе с переводчиком Самером Суэйфаном отправились в Ливию для проведения исследования. Все необходимые документы и разрешения на поездку были получены, однако это не остановило местных боевиков и они на долгие почти два года пленили отечественных исследователей.

Их удалось освободить в декабре прошлого года в результате сложнейшей спецоперации под руководством Минобороны и МИД РФ. В общей сложности Шугалей и Суэйфан провели в тюрьме 573 дня.

Ранее Максим Шугалей также рассказал о своем желании спасти всех незаконно задержанных на территории Ливии пленников.