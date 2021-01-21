ОДК создает из композитов детали для двигателя ПД-35

Москва, 21 января. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) работает над созданием лопатки вентилятора из полимерных композитов для авиадвигателя ПД-35.

По словам генерального конструктора ОДК Юрия Шмотина, в 2021 году запланировано создание рабочей конструкторской документации на лопатку вентилятора для двигателя ПД-35. При этом в настоящий момент осуществляется технологическая подготовка к производству. Специалисты изготавливают пресс-формы и режущий инструмент. Первые образцы рабочих лопаток будут получены в 2022 году.

При этом летные испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35 планируется начать в 2025 году. Серийный выпуск двигателя может начаться в 2028 году, передает телеканал «Звезда».

ПД-35 — проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги. Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М, который придет на замену Ан-124 «Руслан».