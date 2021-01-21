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Шесть курянок стали жертвами домашнего насилия на новогодних праздниках

Шесть курянок стали жертвами домашнего насилия на новогодних праздниках

Курск, 21 января. Сотрудники благотворительной группы «Помощь бездомным и нуждающимся» сообщили, что за период с 29 декабря 2020 года по 18 января этого года шесть жительниц региона подверглись домашнему насилию. В беседе с ФАН юрист Олег Никитин прокомментировал ситуацию.

В случае инцидента, во-первых, будет определяться уголовное это преступление или административное правонарушение, так как от признаков деяния зависит наказание. Например, штрафы, исправительные и принудительные работы, административный арест.

«По моему мнению, домашнее насилие все чаще наблюдаем из-за падения реальных доходов россиян, досуга меньше и все больше употребляют алкоголь, что и подтверждается открытыми сотнями магазинов по продаже алкогольной продукции», — заключил юрист.

Ранее ФАН сообщал, что во Льгове Курской области женщина оставила своего двухлетнего ребенка одного дома, а сама уехала «гулять» в соседний город Рыльск. Юрист объяснил, что может грозить нерадивой маме.

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