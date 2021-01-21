Волочкова блеснула на юбилее бюстом и кольцом за 57 млн рублей

Москва, 21 января. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова пышно отметила свой юбилей вместе со звездными гостями. Однако среди приглашенных не оказалось ее избранника, которого балерина скрывает от всех уже более года. Зато она похвасталась его подарком за 57 млн рублей.

В свой 45-й день рождения танцовщица преподнесла гостям подарок, выступив на сцене театра «Тодес». После представления эпатажный актер Никита Джигурда подхватил свою закадычную подругу на руки и понес к столу, где уже стоял торт со свечками.

На празднике оказались юные балерины и другие члены коллектива. Телеведущий Андрей Малахов предпочел фуршет Волочковой, а не Ольги Бузовой, которая также отмечала юбилей.

Для фуршета балерина переоделась в белоснежное обтягивающее платье со шлейфом и глубоким декольте. Весь вечер артистка принимала поздравления друзей.

Как сообщает KP.RU, Волочкова на празднике блеснула очень дорогим кольцом с турмалином Параиба и бриллиантами, подарком от своего таинственного возлюбленного. Турмалины Параиба, яркие голубые драгоценные камни, добывают в Бразилии. По данным издания, стоимость кольца балерины составляет 57 млн рублей.

Ранее в интервью ФАН Джигурда сообщил, что собирается подарить своей подруге плед в виде букета, на котором она «будет дарить кайф и радовать своего избранника или избранников». По его словам, балерина, как богиня, «достойна того, чтобы объявить, что у нее есть ведический гарем из мужчин».

С некоторыми подарками произошел конфуз. В полночь 20 января Волочкова на своей странице в Instagram рассказала, что первыми поздравления ей прислали мама и дочь Ариадна, и продемонстрировала поклонникам нарисованный семейный портрет и роскошный букет из нескольких сортов роз на залитом солнечным светом окне. Фотография цветов спровоцировала в Сети настоящий скандал. Фанаты заметили, что совершенно такой же снимок опубликовала в 2019 году блогер и писательница Ника Белоцерковская.

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