Шойгу обсудит с коллегой из Мьянмы военное сотрудничество двух стран

Москва, 21 января. Российский министр обороны Сергей Шойгу проведет переговоры с коллегой из Мьянмы, обсудив вопросы сотрудничества двух государств, сообщили в МО РФ.

Глава Минобороны Мьянмы Мин Аунг Хлайн встретится с Шойгу, который уже прибыл в Нейпьидо, говорится в сообщении пресс-секретаря руководителя российского оборонного ведомства Россияны Марковской. Она подчеркнула, что сторонами будут обсуждаться нюансы военного и военно-технического сотрудничества.

«В ходе визита состоятся двусторонние переговоры с главнокомандующим вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном», — отметила пресс-секретарь главы Минобороны РФ.

Ранее глава российского военного ведомства обратился к военнослужащим инженерных войск России, поздравив их с профессиональным праздником, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.