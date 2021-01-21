Украинский политолог рассказал об ожиданиях властей Киева от Байдена

Какие ожидания у Киева от президентства Джозефа Байдена, рассказал украинский политолог, директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Человек, который семь раз был на Украине, знает наши проблемы. Байден не будет просто говорить о помощи Украине, а будет реально действовать. Заявления Госдепа о возвращении Виктории Нуланд, Энтони Блинкен и других чиновников говорят о том, что политика Байдена будет усилена», — заявил Вячеслав Ковтун.

Политолог рассказал, чего конкретно Украина ждет от Байдена.

«Уверен, что будут пересмотрены программы МВФ (Международного валютного фонда). Правительство перешло на ручное ограничение цен на газ, поэтому не будет непонятных чиновников МВФ. Туда придут нормальные люди, которых назначит главный акционер МВФ. Они будут выполнять его волю, в том числе в отношении Украины», — сообщил эксперт.

По словам Ковтуна, Украине также предстоит сделать много «домашней работы» — осуществить борьбу с коррупцией и создать новые национальные проекты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что кабмин Украины ввел государственное регулирование цен на газ до завершения карантина из-за коронавируса или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр. Это даст возможность снизить стоимость голубого топлива для украинцев в среднем до 30%.